疑避低溫取暖 男隧道內遭火車撞上身亡

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事故現場車輛無法到達，救護人員只能徒步救援。(黃力勉攝)

男子撞擊後明顯死亡，只能覆蓋白布等待相驗。(台東縣消防局提供)

台鐵花蓮開往新左營的306車次自強號，今天上午8時35分開車行經山里隧道西正線時，在距離隧道出口約2公里處撞上一名男子，男子當場身亡。男子疑似是為了躲避低溫、深入隧道避寒的遊民，事故發生後306車次延誤了76分鐘才發車，所幸並未造成交通中斷。

台鐵指出，事故發生地點一般民眾不能進入，男子身上僅有菸盒、沒有證件，疑似是要躲避低溫深入山里隧道，才導致意外發生，事發後山里隧道封閉1個多小時，9時45分開放東正線單線雙向通行，所幸僅有306車次延誤。

台鐵表示，306車次延誤76分鐘，但因為是屬於非歸責於台鐵的事故，並未達到120分鐘的退票標準，因此該列車旅客並無法退費。

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(中時)