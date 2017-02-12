疑避低溫取暖 男隧道內遭火車撞上身亡
台鐵花蓮開往新左營的306車次自強號，今天上午8時35分開車行經山里隧道西正線時，在距離隧道出口約2公里處撞上一名男子，男子當場身亡。男子疑似是為了躲避低溫、深入隧道避寒的遊民，事故發生後306車次延誤了76分鐘才發車，所幸並未造成交通中斷。
台鐵指出，事故發生地點一般民眾不能進入，男子身上僅有菸盒、沒有證件，疑似是要躲避低溫深入山里隧道，才導致意外發生，事發後山里隧道封閉1個多小時，9時45分開放東正線單線雙向通行，所幸僅有306車次延誤。
台鐵表示，306車次延誤76分鐘，但因為是屬於非歸責於台鐵的事故，並未達到120分鐘的退票標準，因此該列車旅客並無法退費。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。