馬辦發言人徐巧芯 將兼任郝龍斌發言人
郝龍斌黨主席競選辦公室12日宣布，將由徐巧芯出任發言人。郝龍斌表示，徐巧芯是黨內相當優秀的年輕人，與她認識很久，過去彼此互動亦相當密切。
由於徐巧芯現為馬前總統辦公室發言人，此次因黨主席選舉尋覓發言人人選時，郝龍斌向馬徵詢借將，並獲得同意。未來徐巧芯將以「兼任」的方式出任郝辦發言人一職，到黨主席選舉結束為止。
馬辦12日也證實，辦公室發言人徐巧芯將兼任郝龍斌競選總部發言人，至黨主席選舉結束為止。此兼職不影響原職，徐巧芯仍為馬辦發言人，負責馬辦對外發言與溝通聯繫。
馬辦表示，徐巧芯為國民黨內優秀的青年才俊，深獲黨內同志及社會肯定；擔任馬辦發言人期間表現也相當稱職。日前郝龍斌尋覓選舉辦公室發言人選時，向馬前總統徵詢，希望能邀請徐巧芯兼任發言人。
馬辦指出，徐巧芯與郝龍斌認識已久，素有淵源，馬前總統樂見黨內優秀人才有更多磨練機會，因此同意借將，讓徐巧芯兼任郝龍斌競選辦公室發言人，至黨主席競選結束為止。
馬辦強調，馬前總統此次對國民黨主席選舉沒有特定支持人選，希望各個競選人能以黨的大我為重，放下小我盤算，要有無私的心，才能帶領國民黨贏回人民的心。
(旺報)
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