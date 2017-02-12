氣象局又發低溫特報 玉山凌晨降雪0.6公分

玉山12日凌晨下雪，氣象觀測站人員清除積雪。（圖／氣象局提供）

氣象觀測站人員清除積雪。（圖／氣象局提供）

玉山觀測站積雪狀況。（圖／氣象局提供）

雪中的國旗。（圖／氣象局提供）

玉山雪況另一景。（圖／氣象局提供）

玉山雪況又一景。（圖／氣象局提供）

寒流持續發威，中央氣象局上午又發布低溫特報，因輻射冷卻影響，12日夜間及13日清晨氣溫偏低，嘉義以北、宜蘭及金門、馬祖易出現10度左右之低溫，其他地區亦有11、12度的低溫，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害。民眾亦須注意保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意安全，以免一氧化碳中毒。

此外，據玉山觀測站回報，12日00:50至03:15玉山降雪0.6公分，11日至12日上午共積雪2.8公分，不過11日白天有些微融雪約0.1公分。

(中時)

玉山雪況。（圖／氣象局提供）

玉山氣象觀測站人員清除積雪。（圖／氣象局提供）

清除積雪。（圖／氣象局提供）