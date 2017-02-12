男子開車撞警，警開20槍攔阻

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今日深夜有男子衝撞警車拒絕攔車，員警連續開槍才化解危機。(林和生翻攝)

衝撞警方的男子腿部被打中一槍，送醫治療後沒有生命危險。(林和生翻攝)

疑患精神疾病的李姓男子，12日深夜1時許先在內埔鄉擦撞路旁車輛，警方獲報前往瞭解，李男竟不服攔查，反而開車向警察、交通錐及巡邏車衝撞多次，造成支援員警骨折及挫傷，一旁警員見狀連開20槍進行制止，其中一槍射中嫌犯右腳腳踝，才化解危機。

(中時)