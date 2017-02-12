安樂死癡守老家忠犬「大熊」 動保處挨轟

烏日癡守老家忠犬「大熊」遭動保處予以安樂死，愛狗人士向台灣動物緊急救援小組投訴。（台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組接獲愛狗人士投訴，指烏日區九德街1隻癡守老家的流浪忠犬「大熊」，今年1/21日因追車被台中市動保處捕捉，民眾在公告開放領養第1日聯絡收容所，竟被告知「大熊」已在2/1日被安樂死；消息曝光後引發民眾不滿，批政府「零安樂死」政策騙很大。

台中市政府動物保護防疫處長林儒良說，「大熊」是無主的狗，且曾有追人、咬人的紀錄，該處接獲民眾通報後，才派員前往捕捉；1/21日起大熊疑因對環境不適應，長達10天不吃不喝，獸醫師治療時還會攻擊人。經評估後，如果再長期不進食最後仍會餓死，才予以安樂死。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，連日來接獲多位網友投訴，指台中市烏日區九德街1隻忠犬「大熊」，疑似5年前被主人棄養，但牠仍癡守老家；社區民眾同情牠的遭遇，紛紛主動餵食，讓「大熊」成為社區忠犬。

沒想到，「大熊」在今年1/21日因追車被台中市動物保護處捕捉，餵養人士去電詢問，收容所也明確表示無安樂死政策，竟在2/1日春節最後1天被處死。台灣動物緊急救援小組呼籲動保處檢討失職人員責任，還「大熊」一個公道。

林儒良強調，「零撲殺」不等於「零安樂死」，「大熊」是經過動保處及獸醫師等，嚴謹的一套SOP評估後，考量大熊不吃不喝將會餓死，只好忍痛予以安樂死，全依一定程序評估後才執行，希望外界不要誤解。

(中時)