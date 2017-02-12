NBA》誰斬斷熱火13連勝 答案竟是？

七六人中鋒諾爾強攻禁區，卻遭熱火前鋒瑞德犯規。(美聯社)

說起最近狀況最火熱的球隊，當屬拿下13連勝的熱火，沒想到12日熱火到七六人主場竟然踢到鐵板！靠著全隊7人得分上雙的平均進攻表現，七六人終場117比104爆冷撲滅熱火，除拿難得的2連勝，也中止熱火13連勝氣勢。

其實熱火從頭到尾都能緊咬比分不放，打到最後80秒，一度追到只差5分，不過麥克康奈先是兩罰中1，接著妙傳給諾爾扣籃，成功穩住七六人領先局面，讀秒階段韓德生再貢獻4罰全進，宣告熱火再也無力追趕。

諾爾、伊耶索瓦與薩瑞奇各替七六人拿下19分，科文頓與韓德生各有14分，前役投進逆轉一擊的先發控衛麥克奈爾，則拿11分、10助攻與4籃板，且僅1失誤，表現仍然相當沉穩，史陶斯卡斯也有11分進帳。

熱火以先發控衛卓拉吉奇30分最高，他卻發生全場最多的7失誤，詹姆斯強生替補貢獻26分、4籃板與3助攻，泰勒強生17分，儘管無奈中止連勝，熱火能在缺少威特斯、威斯洛、賈許理查生等主力情況下打出連勝，也算相當難得。

(中時電子報)