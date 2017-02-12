陸8百萬互聯網借款戶 六成是90後

陸90後最愛借錢？依時間推算，最小的90後今年19歲，最老的90後今年也才27歲，根據大陸一家互聯網貸款搜索平台借點錢APP調查發現，800萬用戶中90後用戶占比六成五，而80後則只占24％，超額的消費觀念，引發關注。

第一財經新聞網報導，互聯網貸款搜索平台借點錢APP的《2016年互聯網借款用戶畫像》，以8種分類了解借款需求巨大的人群，條條直指90後是主要借款人。調查認為，90後剛出社會，暫時性低薪，讓收入跟不上消費，才會大量借錢度日。

此借點錢APP還統計了全國各大省份的借錢需求，結果顯示，廣東、浙江、江蘇三大沿海經濟發達城市名列前茅。過去，大家認為女性有較多購物需求，但數據顯示，八成互聯網借款用戶都是男性，也被評為「敗家女」一詞已過時，大老爺們兒借起錢來才是真的猛士。

(旺報)