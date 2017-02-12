南韓召開國安會議 因應北韓射彈

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北韓於今天上午發射1枚彈道飛彈後，南韓總統府青瓦台隨即召開國家安保會議（NSC）常委會會議，討論與國際社會合作應對北韓射彈方案。

南韓聯合新聞通訊社指出，今天的國安會議由國家安保室長金寬鎮主持，青瓦台秘書室長和外交部、統一部、國防部3部長官，國家情報院院長、國家安保室第1次長、青瓦台外交安保首席秘書等與會，會議從上午9點30開始，持續50分鐘。

青瓦台定期舉行非公開NSC常委會會議，今天的會議因北韓射彈而臨時召開。

南韓政府有關人士透露，會議強調北韓此次射彈明確違反聯合國安理會決議，南韓政府和國際社會應採取強硬的應對措施。

今天稍早，南韓代理總統黃教安出席在中央政府首爾辦公大樓舉行的口蹄疫、禽流感每日檢查會議時，就北韓射彈表示，政府將盡全力與國際社會合作，使北韓受到應有的懲罰。

據南韓合同參謀本部消息人士表示，今天上午7點55分許，北韓在平安北道芳峴一帶朝向朝鮮半島東部海域發射1枚型號不詳的彈道飛彈。此飛彈飛行了500多公里，韓美當局正在進行進一步分析。1060212

(中央社)