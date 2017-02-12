隧道內跨越鐵軌 男子遭火車撞死

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年約65歲男子今天上午在台東市山里隧道內跨越鐵軌，遭火車撞及死亡，經檢察官同意後，火車准予放行。

警消表示，306次花蓮開往新左營站DMU自強號列車，上午8時38分於山里至台東間西正線153公里山里隧道內，路人跨越鐵軌遭撞及。

上午8時51分救護車到現場，傷者經急救後無效，於9時25分確認死亡，警方蒐證中。

警方初步研判，當事人是年約65歲的男性，在隧道裡已明顯死亡。事故案件經檢察官同意後，於上午9時45分火車准予放行。1060212

(中央社)