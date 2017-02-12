桃園市中山國小 3D彩繪壁面吸睛

桃園市中山國小3D彩繪壁面吸睛。（甘嘉雯翻攝）

桃園市中山國小3D彩繪壁面吸睛。（甘嘉雯翻攝）

13日就是國中小學開學的日子，桃園市中山國小打造3D彩繪壁面遊戲區，從茂密的樹林穿梭可愛的動物、潺潺流水結合輕舟水車及碼頭、並延伸至地面，從栩栩如生生的魚池、幾近逼真的懸崖及吊橋到盡頭處的野鳥及膠筏，一氣呵成又相互呼應，充滿童趣也跟原本的榕樹休息區緊密結合，成為學校教育新亮點。

(中時)