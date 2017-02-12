女兒站起來 伊能靜感動到哭了！

伊能靜年高齡生下女兒「小米粒」。(圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜常在微博分享幸福生活。（圖／翻攝自伊能靜微博）

藝人伊能靜去年高齡生下女兒「小米粒」，常在微博分享幸福生活，近日她曬出女兒站起來萌照，還附上哭泣的圖，感動溢於言表。

伊能靜11日在微博曬出女而萌照，感動寫下「她站起來了...」並附上3個哭泣的圖，可愛模樣讓不少網友都融化，還有一張是小哈利抱著妹妹溫馨合照，小米粒白皙又肉肉的臉，讓人好想咬一口，網友都直呼：「好棒的寶貝，都會站了」。

(中時電子報)