解新竹塞車苦 朝野黨鞭盼五楊高延伸頭份

國道1號新竹到竹北路段，每逢上下班時間總是動彈不得，民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立院黨團首席副書記長林為洲都表示，希望向中央政府爭取五楊高延伸到頭份。

新竹市出身的柯建銘說，相關想法是他在2016年選立委時就提出的政見。他說，五楊高架通車後，有效紓解了桃園市的車流，但是變成國道1號湖口交流道與新竹路段壅塞，為解決這個問題，並連結竹竹苗的東西向交通，納入北台灣一日生活圈，因此提出這項政見。

新竹縣出身的林為洲說，國道1號每天上下班時段總是湧入大量車潮，因為有許多在竹科上班的員工，選擇住在新竹縣的竹北市，而這中間最快速的交通方式，就是上國道1號。

他說，因為湧入的車輛實在太多，導致該路段在上下班時間，都發生嚴重的壅塞，常常動彈不得，並接獲民眾陳情，從竹北開車到新竹科學園區，遇上塞車得花上半小時、甚至1小時。

林為洲說，五楊高延伸到頭份路段，主要是因為竹南也有科學園區，有不少新竹的民眾前往竹南科學園區上班，因此希望延伸到頭份。他說，相關預算不算太多，卻能徹底解決國道1號的壅塞問題，值得來推動。

柯建銘說，這個想法已經在民國105年度處理中央政府總預算案時做成主決議，目前正由交通部評估當中。他說，全案預計要花費新台幣650億元，但會從基金來支應，不會排擠公務預算，而建設完成預估還需要7、8年，期盼朝野立委來共同推動。

林為洲說，雖然當初曾經做成主決議，要求交通部進行「國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份路段交通計畫」，迄今已經超過1年，但還是沒有看到任何進展，他希望交通部應該遵照主決議，儘速進行這項計畫。

苗栗縣選出的國民黨立委徐志榮表示，樂見五楊高架延伸案所帶來順暢區域交通的功能，但考慮頭份交流道下匝道後腹地狹小，可能導致車潮更無法紓解，所以建議應延伸至銅鑼交流道。1060212

(中央社)