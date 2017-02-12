花媽挨轟「煙火市長」陳菊：將檢討

陳菊今早出席泰皇追思會，面對市民批評亂放煙火，強調將檢討。（柯宗緯攝）

昨晚12點大港花火秀最終場，散場時民眾擠爆西子灣。（柯宗緯攝）

花火秀民眾擠爆西子灣。（柯宗緯攝）

高雄燈會今年首度施放大港花火秀，但招來正反評價。（高市府提供）

高雄市燈會藝術節今年全國首創大港花火秀，昨晚12點最終場，更施放加長版20分17秒花火，但民眾褒貶不一，網友在市長陳菊臉書筆戰，陳菊更挨轟「煙火市長」，民眾質疑為何製造空汙，煙火放太晚擾民，衍生噪音、交通問題，還有臉辦「2017生態交通全球盛典」嗎？陳菊今天說「新的嘗試當然有新的衝擊，如果造成市民不妥適，我想高市府團隊會來檢討。」

大港花火秀昨晚湧進數十萬人搶堵，但由於時間點尷尬，處在周六晚間12點跨周日夜晚，引發西子灣周邊居民抱怨，甚至也有不少市民到陳菊臉書抗議「不是用污染噪音 換那20分鐘的美麗」、「放煙火的錢應該夠把高市的路都整平吧」、「只准州官放火，不准百姓點燈」，更有人戲謔今天的高雄國際馬拉松參賽者簡直是「人肉空氣濾清機」。

對此，陳菊今早出席活動時受訪表示，當初考量是，元宵節視為過年的結束，半夜12點是一個每天的一個交接，也是新年的開始，觀光局才會提出這個「新嘗試」，但若造成民怨，市府團隊會再檢討。

民眾質疑的空汙問題，陳菊認為，煙火施放地點在大海上，不會對空氣汙染造成負擔，且距離市民居住、聚集地，還有一段距離，加上有環保局專業監控。她說，當然新的嘗試，總是會有新的衝擊。不過，考量觀光效益之外，也當然會關注市民健康。

今早高雄國際馬拉松開跑，環團質疑才剛放完煙火，空汙不利跑者健康，疾呼應該停辦，但今早正常舉行。陳菊說，「今天難得看到藍天碧雲，空氣非常好啊」冬天中部以南空氣不夠好，這當然有很多因素，市府要求工廠汙染減量，而經專業醫師評估，以今天空氣品質，不會造成跑者長跑健康負擔。

(中時)