這一張照片 看出燈會警察背後的辛苦

有網友貼出雲林燈會值勤警察的夜宿處照。(圖取自爆料公社)

台灣燈會昨晚在雲林正式點燈開幕，虎尾、北港兩燈區燦爛爭輝，即便是在寒流來襲的夜晚，依舊湧入了百萬人次到場觀看，然而在現場，同樣有一群員警在寒流中默默執勤，守護民眾。有網友PO出了一張照片，畫面上是一處有些簡陋的居室，地上鋪了些地墊、睡袋，而這裡就是員警休息的夜宿處所，不少人看到照片的人都大呼警察辛苦了!

由於燈會期間需要大批的警力，雲林地區因此向其他地區請求支援增派警力，有網友就在《爆料公社》貼出員警休息夜宿處照片，指出照片中地點為雲林縣警察局體技館，看起來有些簡陋的地方鋪著地墊、睡袋，支援花燈勤務一整天的保一總隊警察就在此地夜宿休息。

網友在看到了照片後，有網友認為場地看起來實在有些克難，擔心在寒流來襲的夜晚睡在地上沒有暖氣可吹，許多人也直呼警察真的辛苦了!相當謝謝他們的努力。

(中時電子報)