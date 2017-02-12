這一張照片 看出燈會警察背後的辛苦
台灣燈會昨晚在雲林正式點燈開幕，虎尾、北港兩燈區燦爛爭輝，即便是在寒流來襲的夜晚，依舊湧入了百萬人次到場觀看，然而在現場，同樣有一群員警在寒流中默默執勤，守護民眾。有網友PO出了一張照片，畫面上是一處有些簡陋的居室，地上鋪了些地墊、睡袋，而這裡就是員警休息的夜宿處所，不少人看到照片的人都大呼警察辛苦了!
由於燈會期間需要大批的警力，雲林地區因此向其他地區請求支援增派警力，有網友就在《爆料公社》貼出員警休息夜宿處照片，指出照片中地點為雲林縣警察局體技館，看起來有些簡陋的地方鋪著地墊、睡袋，支援花燈勤務一整天的保一總隊警察就在此地夜宿休息。
網友在看到了照片後，有網友認為場地看起來實在有些克難，擔心在寒流來襲的夜晚睡在地上沒有暖氣可吹，許多人也直呼警察真的辛苦了!相當謝謝他們的努力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。