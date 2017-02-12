紫南宮吃丁酒 10餘萬人享美食

紫南宮主委莊秋安(左二穿深色上衣)舀起一碗雞酒，宣布吃丁酒正式開動。(沈揮勝攝)

為10餘萬人吃丁酒備料，廚師辛苦忙！(沈揮勝攝)

10餘萬人一起吃丁酒，場面壯觀！(沈揮勝攝)

南投縣竹山鎮知名土地財神廟紫南宮，每年元宵節翌日有「吃丁酒」習俗 ，廟方備大量燒酒雞供香客吃免驚。今天2月12日逢農曆正月十六日，至少有10多萬名信徒湧入，縣長林明溱見證祝福，民眾品嘗香噴噴的雞酒、擲筊借貸土地公錢，現場熱鬧到極點！

紫南宮吃丁酒、借土地公錢習俗始於清朝，廟宇所在地社寮地區， 凡有民眾添新丁，都會備閹雞與鄰居分享、弄瓦則提供豬頭；另發展 出福德金制度，阮囊羞澀，擲筊借小錢，周轉求好運。

1970年代有陳姓及張姓庄民到台北市開設商行，店面很普通，生意 卻好到讓人納悶，他們歸功於土地公錢發威庇佑。同樣在隔壁作生意 的桃園縣客家人，春節後揪團赴竹山探究竟，還借了小錢賺了大錢，都說是神明靈驗，讓廟宇人氣更旺。

由於他們訪廟時剛好遇到庄內有人添丁，鄉下淳樸，沒什麼好招待客人，端出雞酒分享 ；第2年來了更多人，廟方備大量雞酒或素食招待，接受他們擲筊向土地公借錢；最後元宵「吃丁酒、求福德金」，變成當地特有習俗 。

近幾年，元宵後到紫南宮吃丁酒的民眾動輒超過10萬人。該廟主委莊秋安說，今年原準備卜蜂雞肉1萬公斤，公賣局米酒2000瓶，以水、酒10比1之比例調配，後因寒流來襲低溫、信眾爆量而加碼1成，雞肉增為1.1萬公斤。

主委莊秋安表示，另備台梗9號搭台梗11號稻米2100公斤煮成飯食；再加上素食、米粉及水、酒，佐料，食物總量有10餘萬台斤，可供10餘萬信眾享用。

(中時)