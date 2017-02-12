粉絲請注意！ 美迪士尼樂園將調漲5％票價

佔地面積最廣和遊樂設施最多的美國佛州迪士尼樂園入口。（達志影像/Shutterstock）

最近有意前往美國旅遊的朋友可能要注意了，華特迪士尼（Walt Disney Co.）公司宣布，將調整旗下在美國境內兩座迪士尼樂園（Disneyland）的票價約5%的幅度，其中佛州奧蘭多（Orlando, Florida）和加州安納罕（Anaheim, California）兩地票價將上漲約5美元（約156台幣）幅度。迪士尼官方近年砸下鉅額資金擴建，今年5月將在佛州開幕新的阿凡達（Avatar）主題區，而人氣影集「星際大戰」（Star Wars）專區則將在2019年與遊客見面。

據彭博社（Bloomberg）報導，作為華特迪士尼公司旗下第二大的利潤來源，未來位於佛州奧蘭多和加州安納罕的兩座迪士尼樂團恐再次調漲票價。迪士尼公司宣布，兩座樂園的票價將調漲約5美元（約156台幣）的，佛州的票價將從現在的110美元（約3,425台幣）漲為115美元（約3,581台幣）、加州的票價則漲至110美元（約3,425台幣），但兩樂園的旺季票價一律調漲至124美元（約3,860台幣）。不過迪士尼官方也表示，「以上票價為單日入場通行證，如果遊客選擇多日通行證的票券，則能享有額外折扣。或是您也可購買年票或季票，就全年365天在迪士尼樂園內通行無阻。」

位於加州安納罕的迪士尼樂園，恐怕又要漲價了。（達志影像/Shutterstock）

相較於美國，台灣遊客普遍更熟悉東京迪士尼樂園。圖為園區內花車遊行的米奇和米妮。（圖/中央社）

全球目前共有6座迪士尼樂園，分布在美國佛州、加州、法國巴黎、日本東京、香港、上海，其中佛州迪士尼佔地面積最廣，有將近1.2萬公頃的幅員範圍；香港則最小，僅有126公頃大。而耗時10年、在1971年開幕的佛州迪士尼樂園，擁有4個主題樂園和3個水上樂園，若想挑戰玩遍所有遊樂項目至少需要5天。然而台灣旅客較為熟悉，位於日本東京的迪士尼樂園，則分為樂園區和海洋世界兩大塊。特別的是，東京迪士尼樂園並非由華特迪士尼公司直接管理經營，而是由當地的Oriental Land集團代為管理。

(中時電子報)