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老農駕耕耘機翻覆 命危搶救

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／竹縣報導
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老農駕耕耘機翻覆命危搶救
新竹縣湖口鄉李姓農夫12日上午駕駛耕耘機欲下田耕作，但不慎失控翻覆情況危及。（陳育賢攝）
老農駕耕耘機翻覆命危搶救
新竹縣湖口鄉李姓農夫12日上午駕駛耕耘機不慎翻覆。（陳育賢攝）

新竹縣60歲李姓農民，12日上午10點駕駛耕耘機準備到位在湖口鄉美崙社區靠近堤防的田地耕作，但經過產業道路時，疑失控翻落堤防下爛泥中，李男身體遭耕耘機壓住動彈不得，警消人員據報出動大型吊車及破壞器材切割耕耘機駕駛座，才將李男救出，但李男已無呼吸心跳，警消立即將他送往湖口仁慈醫院搶救。

(中時)

關鍵字：耕耘機警消堤防警消人員
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