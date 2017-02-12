客家掛紙掃墓季開始 公墓火警件數暴增

民眾一邊掃墓，消防員在一旁打火。(江詩筑攝)

部分公墓區已被燒成一片焦黑，消防局呼籲，離開墓地應確認火勢熄滅。(江詩筑攝)

過了元宵節就是進入客庄家人「掛紙」掃墓的時節，不過今年冬季天氣都未下雨，天乾物燥，自2月初起，在西山公墓區、第一公墓八甲區等至少發生25起公墓火警，形成民眾在掃墓，一旁則有消防員灑水、持濕拖把協助打火，有的墳頭甚至被燒得焦黑一片。

苗栗縣消防局呼籲，民眾掃墓務必牢記雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾等「四不二記得」口訣。

消防局各大隊也與義消、婦女防火宣導隊及志工等編排警戒、巡邏勤務，在公墓主要出入口懸掛大型宣導布條，並設置大型水桶、發放水袋，供掃墓後澆熄餘燼，共同努力減少墓地山林火警發生，維護山林環境及生命財產。

(中時)