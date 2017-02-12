為寒冬注暖流 慈濟啟動寒士送暖衣熱食

近日氣溫急降，慈濟基金會於全台啟動關懷網絡，志工帶著暖薑茶、禦寒衣物、暖暖包、熱食等物資，提供給街友、遊民、獨居老人。（慈濟基金會提供）中央社記者許秩維傳真 106年2月12日

近日氣溫急降，慈濟基金會於全台啟動關懷網絡，志工帶著暖薑茶、禦寒衣物、暖暖包、熱食等物資，提供給街友、獨居老人，為寒冬中注入暖流。

慈濟基金會表示，強烈寒流來襲，為了持續關懷獨居老人、街友等弱勢族群在嚴冬的禦寒問題，2月開始，慈濟配合社工及各社福團體、結合醫護體系，在全台啟動關懷網絡，針對社區街友、獨居老人、照顧戶提供物資。

因為擔心街友和獨居長者在低溫夜晚中受凍，慈濟屏東分會在2月9日傍晚啟動「低溫禦寒關懷」，偕同社工師前往屏東市中山公園，分送熱薑湯、暖暖包、保暖衣物給需要的街友們，同時針對獨居老人、街友設置通報專線。

慈濟人醫會醫師紀邦杰也帶領慈濟志工於2月10日晚上前往台中火車站進行街友關懷送暖行動，攜帶保暖外套、圍巾、禦寒衣物、熱粥、麵包等物資給街友，同時檢視街友衛生與身體狀況，由於部分街友有病痛及傷勢，慈濟中區人醫會也利用寒冬送暖訪視關懷機會，提供義診服務。

慈濟大台北地區志工則在2月11日晚上帶著睡袋、圍巾、襪子、暖暖包、八寶粥、麵包等物資前往板橋火車站、體育館，進行街友寒冬送暖關懷行動。花東地區的慈濟志工也上山到部落，關懷照顧戶和提醒保暖，也叮囑三高者注意飲食控制。

慈濟基金會表示，志工準備簡單的生活用品、熱食，以幾句貼心的問候互動，希望在這凜冽的寒冬深夜裡，讓落難不得已者，能有一頓熱食可溫飽身體，有充足衣物得以禦寒，還能感受到真情關懷，更希望接受關懷的對象在感恩之餘，也有機會「轉手心為向下、利益社會」。1060212

(中央社)