北韓撤回開城園區砲兵戰力 南韓關注
北韓於去年年初將開城工業園區劃為軍事管制區後，並在工業園區內部署了30餘門放射砲（多管火箭發射器），但最近北韓撤回了園區內的砲兵戰力，引起南韓政府和軍方的關注。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓政府消息人士今天透露，經證實，去年年底北韓撤回了部署在開城工業園區內的30多門砲兵武器，南韓正在分析其意圖。
南韓政府相關人士表示，北韓對一直負責創匯的開城工業園區抱有幻想，撤回工業園區內的砲兵戰鬥力屬軍事措施，有必要密切關注北韓的相關動向。
北韓去年年初實施第4次核子試驗並相繼發射遠程飛彈，南韓政府同年2月10日宣布全面中斷開城工業園區營運，北韓隨即於第2天宣布將工業園區劃為軍事管制區，並將工業園區內所有南韓人員驅逐出境。之後，北韓在工業園區內部署了30餘門240毫米口徑的放射砲。
開城地區是重要的軍事要塞，是北韓可最快南下侵犯的路徑之一，北韓軍在開城集結兵力和裝備後，可經由南韓京畿道坡州汶山在最短的時間內攻擊首爾。2003年12月開城工業園區專案動工之前，北韓在開城和板門邑一帶部署有多支部隊。1060212
(中央社)
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