老翁看病迷路蹲坐路旁 警用人臉辨識系統助返家

桃園市平鎮區95歲張姓老翁11日下午獨自出門，聲稱到位於龍潭區國軍桃園總醫院看病，離去時卻忘記怎麼回家，蹲坐在醫院外一語不發，龍潭警分局中興所員警獲報到場，老翁因年紀太大、表達不清楚，被帶回派出所。員警最後透過人臉辨識系統，找到老翁身份，聯繫家人到所接其回家。

家人到場表示，張翁時常獨自到家門外走走，豈料這次迷路，感謝警方協助，讓張翁最後能平安回家。

(中時)