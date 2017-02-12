大谷未來怎麼走？田中將大：還是投手
2013年，甫奪得單季24連勝的田中將大，無疑是當時日本職棒最受關注的球星，而就在他轉戰大聯盟後，大谷翔平強投豪打的身手，隨即「接班」吸走所有焦點，時隔四年，田中與大谷一起參與達比修訓練營後，看到大谷的進步，直言「他可以做到很了不起的事」。
田中赴美前的最後球季時，大谷才剛要開始展開菜鳥球季，如今的大谷搖身成超級新星，身手讓一起訓練的田中印象深刻，「之前只能透過電視看到他，現在從一起訓練看下來，他確實成長得像個球員。」他也肯定大谷的二刀流，至於到美國該選哪個？他毫不猶豫的說，「他(大谷)還是個投手」。
《紐約郵報》記者馬丁(Dan Martin)認為，田中希望大谷盡快到大聯盟，無疑是覺得他若越早踏上大聯盟舞台，年輕加上極佳的身手，拿到大合約的機會就更高；不過馬丁直言，受大聯盟新版勞資協議限制下，若想拿到不錯的約，大谷最快還是得和田中一樣，等到25歲，也就是2019年再挑戰大聯盟。
(中時電子報)
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