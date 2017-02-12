勞工是心裡最軟那塊？一張圖看清民進黨嘴臉

從血汗醫院和台鐵員工春節「依法休假」遭懲處爭議，網友直接用一張圖揭露民進黨官員是這樣「照顧」勞工。(圖/普魯士藍粉絲團)

總統蔡英文談到一例一休爭議，曾說「勞工是民進黨心裡最軟的那塊」，國民黨發言人李明賢嘲諷，所謂「最軟的地方」就是把勞工變成「最好騙、最軟趴趴」的一群！從血汗醫院和台鐵員工春節「依法休假」遭懲處爭議，網友更直接用一張圖揭露民進黨官員的嘴臉，看清他們是這樣「照顧」勞工。

《臉書》粉絲團「普魯士藍」分享照片，指出行政院長林全面對台鐵工會依法休假爭議，說「對台鐵工會立場要硬，以免後患無窮」。新任勞動部長林美珠踢皮球，稱「勞工權益不要問我，交通部說了算」，每名員工工作條件、輪班制度，是否依法請假、請假事由都很複雜，勞工權益應該被保障，但須依法充分討論。

而台鐵產業工會控訴台鐵長期放任人力不足，近30年來逼迫員工輪值全年「3班制」（日夜休）的超時過勞班表，可說處在「天天上班」的情況。資深員工大嘆自己工作近30年，整天繃緊神經，沒社交、沒朋友，連家庭都顧不好。交通部長賀陳旦難以感同身受，認為「輪班等於在休息」。

至於台灣血汗的醫療勞動環境，衛福部長陳時中則說「醫療就是服務業」，即便遭撻伐仍不改其立場，搬出醫師誓詞中第一條為「我鄭重地保證自己要奉獻一切為人類服務」，強調「行業不分貴賤」，秉持專業替人民服務最重要。

李明賢痛批，民進黨對待勞工才不是「最軟的地方」，而是「鐵石心腸」！接下來還要大漲勞保費，民進黨政府就是這樣「照顧」勞工的！

(中時電子報)