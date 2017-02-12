驚！陸女體內取出20公分長迴蟲
中國大陸微博近來熱傳一則貼文，有名患者體內取出約20公分長的蟲子，原因是愛吃麻辣燙。陸媒核實後報導，這名50歲女子因早年得過迴蟲病，2年前又發現十二指腸有迴蟲，目前正治療中。
大陸新文化報今天報導，1名自稱在醫院工作網友日前在微博爆料貼文說，1名患者因愛喜歡吃麻辣燙，但菜裡蟲卵沒有死，在胃裡長大，醫護人員把她體內的蟲子取出後發現，蟲子竟有20公分長。
這則微博一發出，引來上百名網友轉發、評論。
陸媒向吉林省吉林市人民醫院消化內科求證後報導，患者自稱從來不吃麻辣燙，麻辣燙屬於「躺著也中槍」。
這名50歲女子，9歲時得過蛔蟲病，當年吃過打蟲藥，但由於當時醫療水準有限，病情反覆。這名女士兩年前突然出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀，經檢查，發現十二指腸內有蛔蟲。
這名女士吃了打蟲藥，病情有所緩解，但腹痛症狀還有反覆。她輾轉多地就醫，最後來到吉林市人民醫院，透過小腸鏡檢查，發現多發潰瘍，最終確診為小腸克隆恩症。經治療，病情明顯緩解。
最近1個月，這名女士又出現腹痛症狀，再次來到吉林市人民醫院就診，醫生經檢查診治後，從她體內取出20公分長的蛔蟲。目前這名女士仍繼續住院治療。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。