驚！陸女體內取出20公分長迴蟲

中國大陸微博近來熱傳一則貼文，有名患者體內取出約20公分長的蟲子，原因是愛吃麻辣燙。陸媒核實後報導，這名50歲女子因早年得過迴蟲病，2年前又發現十二指腸有迴蟲，目前正治療中。

大陸新文化報今天報導，1名自稱在醫院工作網友日前在微博爆料貼文說，1名患者因愛喜歡吃麻辣燙，但菜裡蟲卵沒有死，在胃裡長大，醫護人員把她體內的蟲子取出後發現，蟲子竟有20公分長。

這則微博一發出，引來上百名網友轉發、評論。

陸媒向吉林省吉林市人民醫院消化內科求證後報導，患者自稱從來不吃麻辣燙，麻辣燙屬於「躺著也中槍」。

這名50歲女子，9歲時得過蛔蟲病，當年吃過打蟲藥，但由於當時醫療水準有限，病情反覆。這名女士兩年前突然出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀，經檢查，發現十二指腸內有蛔蟲。

這名女士吃了打蟲藥，病情有所緩解，但腹痛症狀還有反覆。她輾轉多地就醫，最後來到吉林市人民醫院，透過小腸鏡檢查，發現多發潰瘍，最終確診為小腸克隆恩症。經治療，病情明顯緩解。

最近1個月，這名女士又出現腹痛症狀，再次來到吉林市人民醫院就診，醫生經檢查診治後，從她體內取出20公分長的蛔蟲。目前這名女士仍繼續住院治療。1060212

(中央社)