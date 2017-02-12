空品差辦馬拉松 陳菊：時間可再議
環團指大氣擴散不佳、元宵煙火影響空氣品質，批評高雄市此時舉辦國際馬拉松賽無異讓選手吸毒。市長陳菊今天指出，市府決策會衡平空品及觀光。
高雄市今天有「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」吸引數十個國家共約2萬名跑者參賽，活動盛大舉行。
日前多個環保團體公開批評市府此時舉辦馬拉松無異在讓跑者吸毒，還指市府在凌晨施放「大港煙火」，只會增加空氣污染。環團還發起219大遊行，籲民眾一起走上街頭，表達對空污的不滿。
陳菊一早主持馬拉松鳴槍並為跑者加油打氣。她受訪指出，今天的天氣、空品不錯，看起來並無妨礙跑者。
她表示，高雄市已舉辦8年國際馬拉松賽，這是城市的傳統。很多國際城市都透過馬拉松在做城市行銷和運動交流。她說，南台灣空品不佳非單一高雄的問題。
她說高雄市是工業城市有其命定的污染，不過市府也很努力在做污染減量，改善污染獲全國第一名。她允諾願意在舉辦時間點再討論看看。
至於放煙火部分惹議，陳菊指出，施放地點在西子灣外海域，事前已經過市府專業評估和測試，也認為該點的大氣擴散較佳，對空品影響不大。
她指出，市府的決策當然會以人民的健康為考量，不過行銷觀光和發展觀光都要併入衡平考量。
市府環保局表示，為提升空品已要求工業區降載排放，同時進行路跑道路洗掃工程，也要求業者使用噴灑防治藥劑，減少空污。1060212
(中央社)
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