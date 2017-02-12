汙染網路 庫克呼籲大眾打擊假新聞

我要評比

蘋果執行長庫克。（圖/美聯社）

蘋果執行長庫克呼籲科技業應採取行動，共同打擊汙染網路的假新聞。

《CNN》報導，庫克在訪談中表示，這必須是一場大眾運動。

他在英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）表示，我們科技業者應該幫讀者開發工具，協助降低假新聞的數量。

近幾個月，也有其他龍頭科技公司執行長，像是臉書的祖克伯(Mark Zuckerberg)也提出相同論述，而庫克此番言論說得更加坦率。

他同時在報導中指出，那些杜撰的假新聞、謊言正在「摧毀人們的心智」，假新聞就像「瘟疫」一樣，是世界上的一大問題。

假新聞原指網路上用來欺騙讀者的假消息，通常散佈在臉書或其他社群媒體，為製造者帶來利潤，有時，這些假消息也為提供政治目的而宣傳。

美國大選前後網路上散布很多這種假消息，例如「震驚世界! 教宗方濟各支持川普總統」贏得百萬按讚數。

但是，網民很難辨別網路合法消息來源和假新聞的差異。

因此，庫克指出，我們大多都只是在抱怨這些現象，卻還不清楚該做些甚麼。

他敦促能有融合科技和智慧的辦法出現。而且我們需要一場現代版的大型公眾運動。

他補充說，在不打擊言論自由和新聞自由的前提之下，我們必須設法做到這點。

目前臉書可以啟動事實檢查的功能，如果看到杜撰的消息時，用戶可以將它貼上測試的警告標籤。

庫克最後樂觀看待，認為假新聞這場瘟疫只是短暫的，他不相信人們最終還會想看假新聞。

(中時電子報)