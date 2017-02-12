想整成Baby！鼻子卻歪了 辣模鬱卒沒心情性感

艾美琦坦言鼻子整歪，越整越往左偏。（圖／取材自東方日報）

演藝圈中不少女神擁精緻五官，是許多人嚮往的模樣，其中女星Angelababy還成為香港辣模艾美琦（Amy）整容的範本，艾美琦自爆想整形成Baby，但她鼻子卻越整越歪，還向左邊「發展」，若要再整容，Amy坦言壓力很大，擔心因此會有生命危險。

辣模艾美琦性感模樣鮮明，不過近日出席活動時卻包緊緊，根據《東方日報》報導，原來Amy健康亮紅燈，發燒又扭傷腰骨，頸椎突出加上胸前負擔大，連脊椎都歪了，還是經過治療才可以走路，除此之外，艾美琦也談到鼻子被整歪，身體接連出狀況，讓Amy心情鬱卒，沒心情性感。

艾美琦透露想整成Baby的模樣，但鼻子卻越整越往左偏，Amy透露：「鼻子是在韓國整的，反而胸是在香港整的。」此外，艾美琦也坦言，若要再整壓力很大，擔心會有生命危險，是否再「進廠維修」則要仔細思考。

(中時電子報)