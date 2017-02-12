2月12日中視午間新聞速速報
《星港中毒 關窗洗澡CO中毒 星.港9遊客送醫》
寒流來襲，北市今天凌晨接連發生2起疑因洗澡，熱水器通風不良導致一氧化碳中毒意外。2起意外造成9名外籍人士身體不適。光復南路巷弄公寓5樓，4名新加坡籍的男子；及和平東路屋內5名香港籍遊客，全一氧化碳中毒送醫。
《禽流感燒 花蓮鴨運宜蘭染禽流感 攔截銷毀》
日前花蓮玉里檢出H5N6亞型高病原性禽流感，事隔沒幾天，馬上傳出檢疫站失守，有一批送至宜蘭屠宰的鴨隻，確診為禽流感，所幸宜縣農業處事先已將鴨隻在屠宰場攔截，才未造成疫情擴大。
《北韓射彈 北韓發射彈道飛彈 疑為中程飛彈》
南韓聯合通訊社最新消息指出，北韓今早又試射飛彈。南韓軍方表示，這枚飛彈飛出約500公里後落入日本海。南韓和美國軍方正在分析詳情。這是美國總統川普上任以來，北韓第一次發射飛彈，南韓軍方認為，北韓是刻意要對美國川普政權示威。
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(中時電子報)
關鍵字：中視午間新聞
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