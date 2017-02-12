圓石灘配對賽 潘政琮遭淘汰

AT&T圓石灘職業業餘高爾夫配對賽，今天進行第2回合補賽和第3回合，台灣好手潘政琮第3回合打出70桿，也是這次表現最好的回合，但仍遭到淘汰。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）AT&T圓石灘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am ），總獎金720萬美元。

潘政琮在第3回合打出4鳥、2柏忌，成績是低於標準桿2桿的70桿，而他前2回合分別是77桿和73桿，最終以220桿遭到淘汰。1060212

(中央社)