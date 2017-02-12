天冷睡覺要不要穿襪 專家這樣說

天冷睡覺要不要穿襪子，有日本醫師認為，穿襪會影響體內循環，可能愈穿愈冷。中醫師吳明珠則說，穿襪睡覺可保暖，但應慎選材質，若穿緊身、尼龍襪，會讓循環變差。

有日本內科醫師指出，冬天穿襪子睡覺是錯誤的防寒措施，因為腳底為了調節身體溫度，會流很多汗。如果穿襪子，腳會因為流汗而讓襪子變潮濕，反而變冷。襪子也會阻礙腳的血液循環。

榮新診所家醫科主任康宏銘說，這樣的說法和一般認知有點差距，原則上身體有包住的部分會比較保暖，熱量不會散失，且也有一個說法「四肢暖，身體就暖」。

不過，就算天冷，睡覺也不應該穿很多。康宏銘表示，人睡覺的時候身體對熱量需求有調控機制，新陳代謝會慢下來，不需要穿得太多，穿著應以舒適為原則，搭配室內暖氣，就可以睡的很舒服。

康宏銘說，有些人穿太多睡覺，起床後反而覺得頭漲漲、熱熱的，就是「悶到了」；且穿太多、身體太熱，也可能會半夜被熱醒，反而干擾睡眠，也影響隔日的精神。

中醫師吳明珠說，「寒從腳下生」，在冬天如果沒穿襪子走在地板上，體溫就會從腳散出，穿上襪子可以幫忙隔絕，避免寒氣、濕氣入侵身體。

吳明珠說，襪子的材質應該選擇天然的棉、毛材料，不能是化學合成的尼龍、緊身彈性襪，合成材質不透氣，如果穿著睡覺會讓循環更差，可能會麻、脹。

她表示，有些人身體調控度不好，常常覺得冷，又穿很多去睡覺，身體因為束縛多，沒辦法舒展，睡覺時就縮成一團，讓肌肉痠痛，反而愈睡愈疲勞。

如果做了保暖，還是覺得身體暖不起來，吳明珠說，這類人通常是氣血循環不良，體質比較虛寒，因心臟力量比較不足，氣血不夠，也比較容易感冒、流鼻水，一吹到風就「皮皮挫」。除了做好保暖，也應該從飲食調理。

吳明珠建議，體質虛寒者可喝黃耆桂枝五物湯，取黃耆3錢、白芍3錢、桂枝3錢、生薑6錢、大棗6至12枚，加水煎煮。

日常飲食，吳明珠說，可多吃蛋白質、肉類等暖身的食材，麻油也可適量攝食，且一定要注意多吃蔬菜水果，避免血液循環不好。要適量運動讓身體溫暖，睡前泡腳、泡湯也是好的選擇。1060212

(中央社)