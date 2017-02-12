考古玩很大 逛十三行博物館送機票
日本兵庫考古博物館長和田晴吾，與十三行博物館締結姊妹館，並簽訂文化交流協定。為慶祝締盟，十三行博物館推出「考古玩很大、逛十三行送日本雙人來回機票」臉書抽獎活動。
兩館締結為姊妹館，日前在十三行博物館舉行，新北市府文化局長林寬裕、考古界專家、學者和民代、十三行前館長林明美都到場祝福，見證兵庫考古博物館館長和田晴吾與十三行博物館館長陳春蘭的簽約。
兩館性質相似，透過簽約將加強密度，十三行將於今年7月帶排灣族文化前往參加兵庫考古博物館10週原住民特展，希望透過姐妹館合作，將台灣考古和原住民文化推向國際。
陳春蘭與和田晴吾共同簽訂合作協定書，並互贈雙方在考古發掘中獨具特色的重要代表文物複製品，十三行贈送人面陶罐，兵庫所贈送紀念品「水鳥形埴輪」，是日本古墓陶製品，有引導墓主的魂魄，前往來世的重責大任。
陳春蘭表示，兵庫考古博物館是十三行的第4個姐妹館，兩館都以友善平權、親子考古教育為重要任務。
慶祝雙方締約，十三行博物館祭出「考古玩很大、逛十三行送日本雙人來回機票」臉書抽獎好康，詳情可見十三行博物館臉書粉絲專頁。1060212
(中央社)
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