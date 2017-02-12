買凶殺古馳繼承人前夫 仍獲判年領3千萬

1995年買凶殺害富豪前夫古馳繼承人而遭判刑26年的義大利社會名流，法院現在裁定她每年仍可從他的遺產中，領取110萬瑞士法郎（約新台幣3417萬元）。

時年46歲的義大利時尚及皮件名牌古馳（Gucci）帝國繼承人毛里齊奧（Maurizio Gucci），1995年在米蘭辦公室臺階上遭槍擊死亡。「每日郵報」（Daily Mail）報導，當時以24萬英鎊的代價僱用職業殺手行凶的前妻芮吉亞尼（Patrizia Reggiani）遭定罪。

不過，綽號「黑寡婦」的她，現在獲上訴法庭裁定，可根據毛里齊奧遇害前兩年簽署的1份協議每年支領津貼。據「電訊報」（Telegraph）報導，相關款項溯及她繫獄期間，使得總額高達1600萬英鎊（約新台幣6億2028萬元）。

毛里齊奧是在瑞士聖莫瑞茲（St. Moritz）簽字同意，終芮吉亞尼一生，都將從財產中每年支付110萬瑞士法郎給她。

法庭裁決書指出：「芮吉亞尼所犯罪行與毛里齊奧的協議沒有任何關聯。其他見解都是出自道德上的看法，而非全然司法範疇。這完全不影響對協議的解釋。」（譯者：中央社何宏儒）1060212

(中央社)