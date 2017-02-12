批「熊讚」撞臉「熊本熊」 馮翊綱：拾人牙慧

知名相聲演員馮翊綱舉世大運吉祥物「熊讚」為例，批評政府是「拾人牙慧」。(黃世麒攝)

知名相聲演員馮翊綱12日出席台北國際書展，發表新書《弄》，談創作與創意。

馮翊綱話鋒一轉，秀出台北世大運吉祥物「熊讚」、高雄市政府吉祥物「高熊」、日本九州熊本縣「熊本熊」的照片批評，我們的政府只會「拾人牙慧」，把別人卡在齒縫、吐在地上的東西，撿起來吃下肚，還高興地說「這是肉耶」！

馮翊綱接著諷刺，難道我們的高雄港是「九州高雄分港」？我們的世大運是「九州體育局運動會分支機構」？

(中時)