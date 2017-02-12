小港毛巾乾洗廠火警 幸無人受困

警消獲報前往毛巾乾洗廠灌救。（柯宗緯翻攝）

警消獲報前往毛巾乾洗廠灌救。（柯宗緯翻攝）

警消獲報前往毛巾乾洗廠灌救。（柯宗緯翻攝）

高市小港區中安路一家毛巾乾洗工廠，今年凌晨近1時傳出火警，消防隊派出15車、34人前往灌救，火勢不大約於14分後撲滅，所幸無人受困傷亡。警消初步研判起火點疑似烘乾完的毛巾堆，延燒整排拆毛巾機，不排除是毛巾溫度過高導致化學洗劑自燃，類似情形外縣市也有發生過，但詳細起火原因仍有待釐清。

(中時)