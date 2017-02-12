絞殺兩命再縱火 馬伕犯重罪延押

新竹武姓男子被控二年前絞殺雇主情侶檔後縱火故佈疑陣，一審遭判無期徒刑。台灣高等法院審酌他涉犯重罪，仍有羈押必要，裁定延押。

新竹縣民國103年6月間發生一起出租公寓火警，租屋的謝男、吳女情侶，案發後音訊全無，進一步調查發現，謝男等兩人疑遭自己經營的應召站馬伕武男殺害；武男遭逮，經兩次測謊鑑定後，鬆動心防坦承犯案，檢方依殺人等罪起訴。

判決指出，武男與吳姓女子曾是同學，兩人與吳女的謝姓男友一同租屋，吳女及謝男經營應召生意，武男受僱當馬伕。武男因向謝男借款買車而有金錢糾紛，也不滿吳女向他的女友父母陳述他擔任馬伕及販賣毒品，導致女友父母反對交往，因此對謝男及吳女心生不滿。

武男在103年6月間與吳女及謝男在租屋處喝酒，見兩人酒醉分別倒臥在客廳及浴室，萌生殺人犯意，先後對謝男及吳女以充電線絞殺，再將兩人遺體載到嘉義一處斷崖丟棄，返回租屋處縱火，企圖湮滅罪證。

新竹地檢署依殺人罪起訴武男，新竹地方法院判他無期徒刑，案件經上訴，目前由台灣高等法院審理。1060212

(中央社)