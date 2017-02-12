油價重返年前水準 中油汽柴油明小降1角

我要評比

中油宣布，自13日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.1元。(資料照片/黃世麒攝)

中油宣布，自明（13）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。明日調降後，價格回到過年前水準。

台塑石化部分，自13日凌晨1時起，調降汽、柴油批售價每公升0.1元，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.6元、超級柴油22.3元。

本週原油價格跌多漲少，儘管OPEC各產油國信守協議落實減產支撐原油價格上漲；惟美國原油產量則出現回升跡象，且美國能源資訊局(EIA)數據指出上週商用原油庫存暴增1,383萬桶，致使原油價格走跌。

中油公司指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶54.25美元，較前週54.72美元，下跌0.47美元，新台幣對美元匯率則升值0.033元，國內油價依公式計算降幅為0.77％，汽、柴油每公升各調降0.1元。

(中時電子報)