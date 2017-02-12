怎樣看出年輕人實力？ 謝哲青：從懂得訂便當開始
要看這個年輕人是不是能做大事，可以從「訂便當」開始看? 文史工作者謝哲青認為現在很多年輕人自覺能力高超，心中只想做大事卻不想做小事，而從「訂便當」這件小事，就能看得出一個年輕人的實力。
《經理人》雜誌日前訪問了文史工作者謝哲青，談談對現在年輕人工作態度的看法，謝哲青表示，在電視圈裡，看一個年輕人能不能做大事、有沒有實力，可以從「訂便當」這件事來看。謝哲青認為，一個劇組人員少則五十多人，多則達百人，要將這麼多人的便當訂好是件很不容易的事，每個人不但口味不同，又得趕在店家可以的時間內，在中午固定時間前將食物送到棚內，這其中考驗了溝通技巧，以及時間的運用分配。
謝哲青直言，光是「訂便當、叫便當、發便當」這三個步驟，就可以看出這年輕人的實力，「若這些事情都無法做好，更遑論交付他更重要的任務。」
(中時電子報)
文章來源：《經理人》
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