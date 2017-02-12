福德祠擋道路托寬用地 議員協調免搬家
台中大安濱海樂園聯外道路狹窄，市議員吳敏濟向台中市府爭取5200萬元，拓寬北汕路，方便遊客出入，但道路用地卡到土地公廟。經吳敏濟協調，地方同意拆除現有金亭，再由市府異地重建，以利進行拓寬工程。
102年市議員吳敏濟向市府爭取經費，於大安濱海樂園舉行音樂祭，隔年起並加辦沙雕活動，每年皆吸引近10萬人次遊客到訪，由於聯外道路狹窄，又缺乏停車位，造成嚴重塞車及許多交通亂象。
為此吳敏濟邀集觀光、建設、交通、警察局等單位數度到場會勘，並於議會定期會提案，爭取拓寬濱海樂園南側及北側聯外道路；市府於103年編列1700餘萬元，將南側聯絡道路拓寬為15米，已完工通車，隔年再編列5200萬元拓寬北汕路，去年12月用地取得後，今年1月開始施工，預計年底完工。
但工程設計經過土地公廟，需拆除廟宇地基及金亭，吳敏濟邀集建設局、大安區公所主秘許宏綺及大安區福住里長吳添福等會勘協調，要求道路拓寬應避免破壞廟宇地基，但金亭因施工面臨拆除，施工單位需日後另於廟前右側重建供信徒使用。
吳敏濟並發現工程進度緩慢，要求建設局積極趕工，在今年海洋音樂祭及沙雕季前完工，另工區未做好灑水及防塵設施，導致東北季風來襲時到處飛沙走石，他也一併要求改善。
(中時)
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