NBA》韋少飆分沒用 杜蘭特首返奧城帶走勝利

這場杜蘭特本季首次回到老東家踢館戲碼備受關注。(美聯社)

被炒作到沸沸騰騰的杜蘭特本季首次回到奧克拉荷馬市踢館戲碼，結局並不意外！儘管韋斯布魯克狂飆47分，卻拿難堪「失誤」大三元，杜蘭特與勇士最後130比114痛宰雷霆，替這場備受矚目的杜蘭特回老東家比賽畫下句點。

從介紹進場開始，就飽受雷霆球迷狂噓的杜蘭特，與前隊友之間的不和，也在第3節公開化，他先跟韋斯布魯克在場上互噴垃圾話，接著又和羅伯生爆發衝突，兩人頭頂頭靠在一起，幸好衝突並未擴大，兩人各被吹1次技術犯規收場。

不過雙方實力差距仍然明顯，勇士上半場打完，就已取得73比50大幅領先，畢竟雷霆幾乎只靠韋斯布魯克1人苦撐，反觀勇士不只杜蘭特，就連柯瑞與克雷湯普生，甚至麥基都能貢獻火力，雷霆一路都處兩位數以上落後也屬應該。

雷霆球迷高舉嘲諷杜蘭特只會「靠團」標語牌，表達他們不滿杜蘭特走人的情緒。(美聯社)

杜蘭特全場投21中12、7罰全進，攻下全隊最高34分，且有9籃板、3助攻，失誤也僅3次，證明他的情緒並未受到太多現場氣氛影響，柯瑞與湯普生各有26分，麥基16分，卓雷蒙格林6分、8助攻、8籃板與3抄截。

說雷霆是韋斯布魯克的「一人球隊」，一點也不為過，光看他的數據，他全場投26中14、罰18中16，拿47分、11籃板與8助攻，另有生涯新高11失誤，這是他本季第5次出現10次以上失誤，只能說韋少真是「兩面刃」。

這場比賽也是本季雙方第3次對決，全由勇士拿下勝利，韋斯布魯克與雷霆球迷還有最後1次洩恨機會，因為勇士將於3月22日再次來到雷霆客場踢館。

(中時電子報)