小事當大事辦 蔡正元批蔡英文像亡國之君的腦袋
台灣經濟不景氣，工業總會理事長許勝雄決定聯合其他工商團體、智庫等主動出擊，為新政府把脈獻策。國民黨政策會執行長蔡正元認為許勝雄憂心台灣經濟的未來，但主動舉辦全國財經會議，反觀蔡英文拿總統的薪水，似乎搞不清楚什麼才是總統該做的事，形容小英真像南宋末年那些亡國之君的腦袋，小事當大事辦，少數人的事當做多數人的事。
蔡英文自上任以來，兩岸關係搞不定，陸客不來導致觀光「慘」業，新南向政策未見成效，恐又面臨「滬昆高鐵」威脅。一例一休元旦正式上路後，出現百業齊漲、老闆為減低人力成本縮短營業等。台灣經濟要從谷底翻轉有難度。
蔡正元認為許勝雄的全國財經會議，那蔡英文在幹嘛？「蔡英文拿總統的薪水，她在忙著胡搞一例一休、沒收國民黨黨產、推動同性戀婚姻、刪減軍公教退休待遇。」
蔡正元舉出看看中國國家主席習近平在忙什麼？搞一帶一路、建國際鐵路、造海外港口、挖外國運河、幫退休軍公教加薪、幫勞工加薪。再舉新加坡總理李顯龍在忙什麼？搞「未來經濟委員會」、解決TPP搞不成的後遺症、發過年紅包給100萬個服過義務兵役的人、擔心得罪中國的併發症。
相較之下，蔡正元重批「蔡英文似乎搞不清楚，什麼才是總統該做的事！真像南宋末年那些亡國之君的腦袋，小事當大事辦，少數人的事當做多數人的事，正確的事胡搞，錯誤的事忙的不亦樂乎。」
(中時電子報)
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