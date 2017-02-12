竹北圖書館落成 變身大榕樹兒童城堡
新竹縣竹北市立圖書館因建物老舊即將就地改建，市公所規畫新圖書館與福德里活動中心結合，新館12日在市長何淦銘、市代會主席林啟賢等人的共同剪綵下舉行落成啟用典禮，3層樓的新建物外觀設計活潑吸睛，地下室並有36個汽車停車位，功能多元，圖書館部分則訂於4月開館。
竹北市公所指出，原位在中正西路、市公所隔壁的市立圖書館將在今年改建，因應搬遷工作，圖書館已在今年1月8日閉館，還書日期展延到5月2日，昨天的新館雖落成啟用，但因內部的圖書仍需進行整理工作，新館訂於4月開館並接受借、還書作業。
市長何淦銘指出，新建圖書館是與福德里民活動中心結合，為1棟地下1層、地上3層的全新多功能建物，地址位在市中心的福德街30號、土地公廟對面，後門則是最熱鬧的三民路鬧區，加上設計師的攻巧創意，外觀打造成大榕樹兒童城堡、十分吸睛，將能吸引小朋友入館意願。
市公所表示，圖書館暨活動中心是在公園用地上以多目標使用興建，配合公園使用環境，外牆並打造成大榕樹的造型，融入土地公廟在地特色。
造價8900萬元的新大樓1、2樓規畫為行政辦公室及借、還書櫃台、藏書室、兒童室等空間，3樓提供里民活動，地下室另規畫了36個汽車停車格，機車停車格則於建物外，功能相當多元，也能緩解三民路的停車問題。
未來，中正西路的原址大樓改建完成後，圖書館預計於2019年遷回，但福德里活動中心仍將繼續提供圖書閱覽空間。
(中時)
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