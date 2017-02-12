桃機電子天燈 旅客驚喜好特別

施放天燈也可環保方便，桃園機場有一台電子天燈機，民眾點選顏色及輸入內容，天燈就直接連結上方大螢幕，旅客在機場用電子天燈祈福，相當特別。

桃園機場公司與采盟免稅店合作，元宵節前後在第二航廈D區證照查驗台前方的免稅店前，設置電子天燈活動機台，開放旅客自行操作。

采盟指出，放天燈機台會設置到13日，民眾可以利用機台，將天燈直接同步連結至上方的大型螢幕，讓旅客在機場也可以用天燈祈福的方式為旅程留下美好的體驗。

不少旅客前來體驗，小朋友將心願祈福輸入機台，再看帶著祈福的天燈出現在大螢幕上，都開心不已，采盟同時在機場送湯圓及提燈，給旅客不小的驚喜。1060212

(中央社)