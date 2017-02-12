川普政府到位 台訪問團將陸續訪美
川普內閣官員陸續到位，台美國會議員聯誼會成員與前總統馬英九將於2月中接連訪美。立委訪問團將會晤美行政部門和國會議員，是川普就職後台美首次較正式的接觸。
川普（Donald Trump）內閣成員，白宮國家安全會議、國務院和國防部官員陸續到位，各國近期陸續展開外交活動，希望與美方負責交流事務的新任官員會晤，瞭解川普的政策方向。
由民進黨籍立委蕭美琴率團的跨黨派台美國會議員聯誼會，將於月中訪問華府與紐約，是川普就任後，台美雙方首次較為正式的接觸。
聯誼會訪問團行程將拜訪美方官員、國會議員，並與重要智庫成員會晤。除了說明台灣外交、國防與經貿政策外，也將瞭解美國新政府和新一屆國會的政策與法案動向。
川普近期雖改口遵循美國的一中政策，但外交界多認為，川普動向仍難以預料。華府學界不分立場，均建議美方應強化對台交流，提升官員互動層級，增加出售防禦武器項目及簽署台美自由貿易協定等。
此外，上屆國會通過的2017國防授權法，要求美國國防部長須執行美台資深軍事將領與官員的交流計畫，以改善兩軍關係，訪問團也有機會瞭解美方意向。
國務院與五角大廈負責亞洲事務的新任官員人選雖已傳出，但未正式宣布，立委在華府期間仍有機會接觸相關人士。
有關提升台美軍方互動層級和對台軍售，國防部長馬提斯（James Mattis）的態度以及川普本人和白宮資深幕僚的立場仍是關鍵。
此外，前總統馬英九將於2月底至3月初，訪問紐約、波士頓和華府，期間將與亞洲協會（Asia Society）、外交關係協會（CFR）、哈佛大學與布魯金斯研究所（Brookings Institution）等智庫交流，出席論壇與公開演講。
馬英九於2016年11月訪問芝加哥，並在聖母大學發表演說，這次是馬英九卸任後第2度訪美。1060212
(中央社)
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