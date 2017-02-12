南韓：研判射程 北韓射彈並非洲際飛彈
南韓軍方消息人士今天表示，從飛彈射程來看，北韓今天上午在平安北道芳峴空軍基地發射的飛彈並非洲際飛彈，很可能是蘆洞或舞水端飛彈的改良型。
南韓聯合新聞通訊社指出，南韓軍方也有人猜測，北韓此次有可能是利用洲際飛彈發動機發射了舞水端飛彈。
南韓合同參謀本部表示，今天上午7點55分許，北韓在平安北道芳峴一帶朝向朝鮮半島東部海域發射1枚型號不詳的彈道飛彈。飛彈飛行了500多公里，韓美當局正在進行進一步分析。
南韓合同參謀本部表示，北韓今天發射彈道飛彈是再一次違背聯合國安理會決議的挑釁行為，意在炫耀其核能力，集中各方視線，並為應對美國川普新政府對北韓強硬政策基調進行武力示威。
參謀本部說，南韓軍正在嚴密關注北韓動向，保持萬無一失的戒備態勢。
據報導，北韓從去年4月15日開始先後8次試射舞水端飛彈，除了6月22日的試射之外，其餘7次均告失敗。如果此次發射最終被確認為舞水端飛彈，將是北韓今年第1次試射舞水端。
2016年10月20日，北韓也曾在芳峴一帶發射過舞水端飛彈，當時飛彈剛點火未升空就爆炸，發射車也被燒焦。1060212
(中央社)
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