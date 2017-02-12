隱身巷弄學煮咖啡 雪巴人Rinji愛台灣

在台南中西區巷弄一家小咖啡館，一名中年男子默默地學著如何煮咖啡，外表清秀靦腆，沒人知道他是曾帶著登山客攻頂聖母峰3次的雪巴人。

43歲的Rinji Sherpa，家住在尼泊爾偏遠的山區，11歲起就在4300公尺以上的喜馬拉雅群山當僱工，每天赤著雙腳、背著20公斤以上的登山客行李，只為賺取不到3美元的酬勞，貼補家用。

Rinji原本是文盲，未接受過教育，只能勉強寫出自己的名字，10年的僱工生涯，讓他學會說英文及法文，且在印度工讀的期間，再學會說印度文，加上尼泊爾語及雪巴族語，他會說5種語言；因體質適應更高海拔的氣候，他成了尼泊爾的登山嚮導。

「我第一次帶著遊客攻頂聖母峰是2008年」Rinji回憶說，當時有9名登山客及4名雪巴人，從尼泊爾Lukala出發，共花了40天的時間。

看過「聖母峰」電影的人都知道，想攻頂聖母峰，一定要有雪巴人相助，登山費用也是天文數字，很多登山客必須省吃儉用多年，才能去爬聖母峰，且不一定1次就能成功，但擔任攻堅保護的登山嚮導雪巴人，薪資卻不高，Rinji說，2008年首次攻頂聖母峰時，他的酬勞是1000美元。

不過，對相對貧困的尼泊爾人來說，1000美元算是高所得，Rinji自2008年以來，帶領遊客進入聖母峰領域5次，其中3次登頂成功，對登山客來說，攻頂聖母峰成功已是一輩子的驕傲，3次更是不可思議的紀錄。

Rinji是在尼泊爾為台灣人擔任登山嚮導時，才知道台灣這個地方，他說，以前根本不知道台灣在哪裡，經過登山客的介紹後，才勉強知道台灣就在香港附近，確切位置還是不清楚。

也正因為如此，Rinji開始和台灣的情緣，2015年尼泊爾大地震，Rinji的家崩毀，台灣登山客募款幫Rinji重建家園，也促成Rinji當年底到台灣旅遊。

今年是Rinji第二次到台灣，平時就借住在登山結識的台灣友人家裡，多數時間在咖啡館學煮咖啡，或拜訪極少數在台灣定居的雪巴族人，因台灣多山，Rinji還曾攻頂海拔3000多公尺的合歡山。

Rinji說，台灣是個好地方，和尼泊爾相比，台灣交通秩序良好，讓他印象深刻；在台灣期間，從沒碰過壞人，大家都是好人，他也正努力的學習中文，希望未來有機會能定居台灣。1060212

(中央社)