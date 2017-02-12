葛萊美獎將頒獎 碧昂絲愛黛兒大對決

全球歌壇盛事葛萊美獎頒獎典禮明天登場，各方都聚焦最大獎到底會頒給1個全新、更犀利的碧昂絲（Beyonce），還是頒給經得起時間考驗、情歌唱得讓人動容的愛黛兒（Adele）。

這場加州洛杉磯登場的盛會，將於台灣時間13日上午9時起跑。法新社報導，由於許多藝人坦率批評美國總統川普，葛萊美獎很可能會有濃濃政治味。

碧昂絲以9項提名最為風光，有機會以「檸檬特調」（Lemonade）抱走最佳年度專輯獎殊榮，並以Formation獲頒最佳年度唱片大獎。

但碧昂絲在主要獎項上面臨強敵愛黛兒。愛黛兒一再證明她所唱的情歌形式具有廣大人氣和商業價值。

英國歌手愛黛兒靠著紅遍全球的單曲Hello和專輯「25」入圍葛萊美獎。25是繼愛黛兒前1張專輯、葛萊美大贏家「21」之後的全球賣座大碟，

路透社報導，音樂雜誌「告示牌」（Billboard）資深編輯阿斯瓦德（Jem Aswad）表示，碧昂絲和愛黛兒的聽眾重疊，但愛黛兒歌迷的年紀可能比對手所吸引的較為年長。

阿斯瓦德說：「愛黛兒擁有更多『偶爾性音樂消費者』類型的歌迷，也就是說，如果他們1年只買1張唱片，他們會買愛黛兒的。」「碧昂絲的歌迷介入性較高，較為活躍，也更有興趣知道她的動向。」

根據音樂數據統計分析業者BuzzAngle Music，「檸檬特調」2016年總銷量達310萬，「25」300萬。

但賣得好不保證會贏得葛萊美獎。碧昂絲2014年就學到這個教訓：她同名專輯賣出超過35萬個銷售單位，但葛萊美獎卻輸給銷量不及她1/10的貝克（Beck）專輯「晨間時刻」（ Morning Phase）。1060212

(中央社)