新北招考250環保車輛駕駛 近1600人報考

考生將通過3階段淘汰制考試，首關就是體能測驗。（新北市環保局提供）

715名考生進入第二階段筆試。（池雅蓉攝）

新北市環保局今年招考250名環保車輛駕駛，不同於2011年是招考臨時人員，本次錄取後即是正式員工、福利更佳，通過試用期的月薪上看3萬7000多元，吸引1598名考生報考，平均錄取率僅15.6％。1月15日經過第一階段體能測驗後，共715名進入今日的第二階段筆試，將取500名進入最終的路考，3月20日放榜，預計4月晉用。

本次是新北市升格後首度招考環保車輛駕駛，報考人中有6人具碩士學歷、446人是大專學歷；報考年齡則以40歲至50歲之間最多，其次則為30歲至40歲。而本次報考是以8大區分別報名，競爭最激烈的板橋新莊區預估錄取率僅11.11％，最高的是文山區有24.22％。

(中時)