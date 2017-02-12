黨主席選舉納全民調 郝：能獲多數民眾認同

國民黨副主席郝龍斌針對黨主席選舉提出「全民調」，他認為黨主席不只代表黨意，也要獲大多數民眾認同。（張立勳攝）

國民黨主席之爭，副主席郝龍斌拋出「全民調」建議，未獲其他參選人認同，郝今指出，國民黨主席不只是要黨員支持，也需要社會大眾支持，包括國民黨產生的總統、縣市長候選人以及立委、議員，除了黨員投票外都有民調部分，將來黨主席選舉應該納入民調，讓黨主席不只代表黨意，更能夠獲大多數民眾認同。

前副總統吳敦義對於全民調憂心民進黨會灌票，結果選出一個民意基礎最差的人選，郝龍斌說，我們要對台灣民眾有信心，也要對民調有信心，若有顧慮，可納入排綠條款，讓真正民意得到確切保障。

被問到是否認為其他黨主席參選人思想封閉？郝回說，每個人有不同看法，最重要的是希望黨主席不僅代表黨意，也獲大眾支持，這樣選出來的黨主席未來帶領黨的方向才有足夠力量邁進。

郝說，候選人多是好現象，尤其在國民黨這麼困難的時候，大家願意出來承擔是好現象，重點還是選舉過程，參選人就理念、方向路線爭取黨員認同，且內部不會有互砍情形，把國民黨轉型成民主政黨，對國民黨的未來是好的。

明天展開黨主席選舉黨員連署，現任黨主席洪秀柱覺得門檻太高，打算技術性解決，郝說，黨員連署是不必要的，因為黨主席參選人已經有非常高的門檻限制，包括要當過中央委員、交200萬保證金，他希望朝廢除連署方向進行。

(中時)