妒夫疑心前妻外遇 持槍恐嚇遭判5年2個月

新北市48歲游姓妒夫疑心前妻出軌，去年8月間又因此爆發肢體衝突，遭兒子出面制止拉開，竟失控怒掐兒子脖子並怒嗆「養你沒用」、「你們兩個要死一死」，接著從沙發坐墊下拿出1把制式手槍，並上膛恐嚇，最後兒子大義滅親，報警逮父，日前法院審理依違反槍砲彈藥條例，判處游有期徒刑5年2個月。

(中時)