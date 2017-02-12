日本繪本大師岩村和朗 分享創作經驗
日本繪本大師岩村和朗，在新北市立圖書館分享繪本盛事。他在日本兒童文化界佔有重要地位，許多繪本作品深受孩童喜愛，並被翻譯成多國語言。
台灣有許多20、30歲世代的讀者，是看著岩村和朗的繪本長大，其作品「小猴子丹丹」、「七隻小老鼠系列」、「十四隻老鼠系列」和「森林裡的松鼠」等，在日本成為跨越世代的暢銷書，被翻譯成多國語言，廣受法國、德國、台灣、韓國等地孩子們的喜愛。
見面分享會昨天在新北市圖舉行，現場讀者擠爆，感受繪本大師的魅力。
高齡78歲的岩村和朗，因年事已高，且居住於日本偏遠的地區，交通旅途困難，經常婉拒各界出訪邀請。
新北市立圖書館特別與青林出版社合作，邀請岩村和朗來台灣，和喜愛他的讀者分享創作心路歷程。岩村和朗前後花8年時間，創作獨特罕見的長篇繪本「大尖山的大冒險」系列。
漫長的創作過程裡，岩村和朗思考人與自然的關係，甚至在創作「大尖山的大冒險」前，為描繪有真實感的故事場景，走訪日本許多的高山與森林，才勾勒出這部作品的獨特樣貌。
講演中，岩村和朗熱情的與廣大「岩村迷」分享創作成長點滴，其生命體驗讓讀者得以一探「大尖山的大冒險系列」珍貴的心靈寶藏。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。