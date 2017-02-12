日本繪本大師岩村和朗 分享創作經驗

日本繪本大師岩村和朗（左2），在新北市立圖書館分享繪本盛事。他在日本兒童文化界佔有重要地位，許多繪本作品深受孩童喜愛。（新北市立圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月12日

日本繪本大師岩村和朗，在新北市立圖書館分享繪本盛事。他在日本兒童文化界佔有重要地位，許多繪本作品深受孩童喜愛，並被翻譯成多國語言。

台灣有許多20、30歲世代的讀者，是看著岩村和朗的繪本長大，其作品「小猴子丹丹」、「七隻小老鼠系列」、「十四隻老鼠系列」和「森林裡的松鼠」等，在日本成為跨越世代的暢銷書，被翻譯成多國語言，廣受法國、德國、台灣、韓國等地孩子們的喜愛。

見面分享會昨天在新北市圖舉行，現場讀者擠爆，感受繪本大師的魅力。

高齡78歲的岩村和朗，因年事已高，且居住於日本偏遠的地區，交通旅途困難，經常婉拒各界出訪邀請。

新北市立圖書館特別與青林出版社合作，邀請岩村和朗來台灣，和喜愛他的讀者分享創作心路歷程。岩村和朗前後花8年時間，創作獨特罕見的長篇繪本「大尖山的大冒險」系列。

漫長的創作過程裡，岩村和朗思考人與自然的關係，甚至在創作「大尖山的大冒險」前，為描繪有真實感的故事場景，走訪日本許多的高山與森林，才勾勒出這部作品的獨特樣貌。

講演中，岩村和朗熱情的與廣大「岩村迷」分享創作成長點滴，其生命體驗讓讀者得以一探「大尖山的大冒險系列」珍貴的心靈寶藏。1060212

(中央社)